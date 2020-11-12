شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. خروج منظومة الكهرباء عن العمل بشكل كلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن خرجت منظومة الكهرباء في عدن عن العمل اليوم الخميس، 12/تشرين الثاني/2020.

وذكر مسؤولون بمحطة الكهرباء أن منظومة الكهرباء خرجت عن العمل بشكل كلي. وأشار المسئولون إلى أن عملية إعادة التيار الكهربائي تجرى في الأثناء. ومن حين لآخر تخرج منظومة كهرباء عدن عن العمل في معظم مديريات المدينة.

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