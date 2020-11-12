رئيس برنامج الغذاء العالمي محذراً: مصابيح إشارات التحذير المرتبطة باليمن ليست صفراء لكنها حمراء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

من جديد تحذر المنظمة الأممية من كارثة مروعة تنتظر اليمن في شهور قليلة إذا لم يستيقظ ضمير العالم.

وبدلا من يطالب ديفيد بيسلي رئيس برنامج الغذاء العالمي، الحائز على نوبل للسلام هذا العام، بفك الحصار البري والبحري والجوي عن اليمن، حث بيسلي الدول المختلفة على توفير مئات الملايين من الدولارات بشكل فوري مردفا أن ذلك الأمر سوف يعني “الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لملايين من الشعب اليمني”.

ولفت الى ما نشرته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية الأربعاء، أن اليمن الذي مزق بفعل الحرب يواجه بالفعل “مجاعة وشيكة”.

وأخبر بيسلي مجلس الأمن أن أحدث تحليلات الأمم المتحدة تكشف أن حدوث مجاعة في اليمن بات احتمالا حقيقيا وخطيرا.

ومضى يقول: “مصابيح إشارات التحذير المرتبطة باليمن ليست صفراء لكنها حمراء”.

وأردف قائلا: “نحن في سبيلنا إلى حدوث كارثة باليمن. وإذا اخترنا التجاهل، لا شك عندي في اتجاه هذا البلد الآسيوي إلى مجاعة مدمرة في غضون شهور قليلة”.

ونوه بيسلي إلى تقلص موارد برنامج الغذاء العالمي مما يؤثر سلبا على حصص نحو 9 ملايين يمني تسوء أوضاعهم شهرا تلو الآخر.

من جانبه، قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة إن المناشدة السابقة لجمع 3.4 مليار دولار في 2020 من أجل اليمن، أفقر دولة عربية، لم تجمع إلا 1.5 مليار دولار بنسبة 45% فحسب.

وأردف أن اليمن العام الماضي تلقى مساعدات بلغت نحو 3 مليارات دولار مما يعكس حجم الانخفاض.

وفي 15 سبتمبر، انتقد لوكوك دول السعودية والإمارات لعدم منحها أي مساعدات للأمم المتحدة وتجاهلها الاستجابة لنداء التبرعات السعودية والامارات .