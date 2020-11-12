في حادثتين منفصلتين.. مقتل شابين نتيجة العبث بالسلاح في إب

قُتل شابين برصاص مقربين لهم، نتيجة العبث بالسلاح، في حادثتين منفصلتين، بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر"يمن شباب نت"، إن مديرتي الشعر(شرق) والمخادر(شمال) شهدتا حالتي قتل نتيجة العبث بالسلاح، أمس الأربعاء.



وأضافت أن الشاب "حبيب محمد قايد غانم الصايدي" من أبناء مديرية الشعر، قتل برصاص أحد ابناء عمه أثناء عبثه بالسلاح.



وفي المخادر قتل شاب برصاص شقيقه لذات السبب.



وخلال السنوات الماضية، شهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عشرات حالات القتل نتيجة العبث بالسلاح، غالبيتهم من صغر السن.



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