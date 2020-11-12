شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة نسرين طافش في صور فاضحة لم يتخيلها أحد ..كشفت عن مناطقها الحساسة واثارت جنون المتابعين ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنجح الفنانة السورية ​نسرين طافش​ في الآونة الأخيرة في اجتذاب الأنظار اليها من خلال الأعمال الفنية الناجحة التي تقدمها. فبعد مجال التمثيل، استطاعت أن تجد طافش لنفسها مكاناً خاصاً على الساحة الغنائية أيضاً.

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ومن يتابع الفنانة السورية يدرك تماماً ان شكلها تغيّر بشكل كبير بين بداياتها الفنّية واليوم. وهذا الأمر أيضاً كان مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا كثيراً عن سبب هذا التغيير وكيف حصل. حتى ان موضوع خضوع طافش ل​عمليات التجميل​ حضر أيضاً ضمن التعليقات.

من جهتها كانت الفنانة السورية قد أكدت في وقت سابق أنّها لم تخضع سوى لعمليتَي تجميل، الأولى لأنفها والثانية لشفتيها. فما هو سر هذا التغيير ؟!