شكرا لبحثكم عن خبر ظهور جديد للشرطة النسائية في المهرة "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، تفعيل الشرطة النسائية للتفتيش في مركز الدمخ الأمني المدخل الغربي للمهرة بحضور قائد شرطة النجدة بالمحافظة العميد أحمد ناجي الغليلي، برعاية مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة.

وقدم الدحيمي، شكره للمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر و العميد مفتي سهيل صمودة مدير عام الشرطة بالمحافظة و مدير عام شركة النفط المهندس محسن بلحاف على دعمهم السخي لمركز الدمخ الأمني، و قائد شرطة النجدة بالمحافظة و الملازم أول طالب عباس قائد نقطة الدمخ الأمنية على جهودهم الجبارة في حفظ الأمن بالمديرية وترتيب العمل الأمني بالمركز، و مديرتي تنمية المرأة بمديريتي المسيلة وسيحوت على الجهود الطيبة في تنقية الكادر النسائي المختص بالتفتيش في مركز الدمخ الأمني.

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ودعا الدحيمي مواطني المحافظة خاصة و الوافدين والمغادرين إلى التعاون مع أفراد مركز الدمخ الأمني لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمديرية خاصة وبالمحافظة على وجه العموم .

حضر التدشين مدير أمن المسيلة العقيد احمد علي ناصر ، ومدير أمن سيحوت العقيد سعد جمعان عويض قائد نقطة الدمخ الأمنية والملازم طالب عباس و عدد من الظباط والجنود و مديرة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد .