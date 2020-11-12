شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : أثار جدلا واسعا....هكذا كان يؤمن سكان عدن أبواب منازلهم قبل الحرب ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اسلام السالم

أثارث صورة لمنازل عدن قديما جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة عهد ما قبل الحرب التي تعيشه عدن ، والتي كان يستخدم فيه الناس " هوك الباب" لتأمين مدخل منازلهم.

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وتشهد العاصمة عدن انفلات امني في الأونة الاخيرة ، أجبر المواطنين على اغلاق منازلهم ، وتدعيم الابواب بأقفال حديدية ، في تصرف يعكس تغير الحال عن ماكان في السابق.

وعبر ناشطون عن إستياءهم من غياب الأمن والاستقرار في المدينة، داعيين الجهات المعنية لعودة عدن لوجهها المدني والحضاري.