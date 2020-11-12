شكرا لبحثكم عن خبر عاجل..بدء صرف راتب شهر للحالات الخاصة بالشهداء والجرحى عبر صرافة القطيبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع صرف راتب شهر لمنتسبي القوات المسلحة.

وقال مصدر مسئول بالدائرة المالية انه تم امس الأربعاء تحويل مرتبات الحالات الخاصة باسر الشهداء والجرحى والقوى الجوية والضباط الملحقين وغيرها ونقلها من الكريمي إلى شركة القطيبي للصرافة ودعا المستفيدين التوجه إلى محلات القطيبي لاستلام معاشهم لشهر يونيو الماضي فقط .

واشار المصدر انه سيتم لاحقأ تدشين صرف رواتب الوحدات العسكرية.

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وعلى الصعيد نفسه عبر رئيس تحرير صحيفة الجيش الإعلامي علي منصور مقراط عن أسفه الشديد لصرف راتب شهر واحد فقط للعسكريين من استحقاقات رواتب نصف عام من حكومة الشرعية.

وجدد الصحافي العسكري علي منصور مقراط دعوته لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بتوجيه حكومة تصريف الأعمال إلى صرف رواتب العسكريين الذين صاروا يتضورون جوعأ ويعتصمون منذ خمسة أشهر قبالة مقر التحالف ، لافتأ أن البعض لفضوا اتفاسهم الأخيرة ولاقوا ربهم في انتظار رواتبهم ومات أطفالهم وزوجاتهم جوعا لعدم وجود الغذاء ونقص التغذية وعدم قدرتهم على نقلهم إلى المستشفيات وشراء الدواء.

واثنى مقراط قائلأ : نشكر قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع ممثلة بالمدير العميد الركن عبدالله عبدربه ونائبة العميد علي الضبي حسن وكل الكادر الوظيفي الذين كانو ومازالوا في جاهزية عالية لصرف الرواتب لكن الأمور ليس في أيديهم.