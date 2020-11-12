شكرا لبحثكم عن خبر إحذر أبرز العلامات الرئيسية لسرطان الجلد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أوصى الخبراء في حديث مع صحيفة "إكسبرس" البريطلنية بضرورة استخدام طريقة ABCDE لتحديد سرطان الجلد. وهو أكثر أعراض الورم الميلانيني شيوعًا ويشمل ظهور شامات جديدة أو تغيرات في الشامات الموجودة.

حيث يرمز الحرف "A" إلى عدم التناسق في الورم الميلانيي، كقاعدة عامة يغير شكله على الفور. فيما يرمز الحرف "B" إلى الحواف، حيث يتم ترجمته من الكلمة الإنجليزية بوردور وتصبح ملحوظة بسبب الحدود غير المستوية. اما "C" فيشير إلى اللون إشارة إلى الكلمة الإنجليزية color. إذ يمكن أن تكون الأورام الميلانينية متعددة الألوان؛ فعندما يتم خلط الأسود والبني والأحمر مع اللون الأبيض أو الأزرق يشير الحرف "D" إلى القطر حيث يزيد قطر الأورام الخبيثة عن ستة ملليمترات. أما الحرف "E" فيعني تطور مكان الإصابة.

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فإذا وجد شخص ما أن لون الشامة أو شكلها أو حجمها قد تغير، فعليه استشارة الطبيب على الفور.

وفي هذا الاطار، قال الخبراء إنه كلما تم اكتشاف السرطان في وقت مبكر زادت فرص علاج المرض.

جدير بالذكر، ان الورم الميلانيني ورم خبيث ينشأ من الخلايا الصبغية، ويتركز بشكل رئيسي في الجلد، وغالبًا ما يكون في شبكية العين والأغشية المخاطية. وهو من أخطر الأورام الخبيثة التي تصيب الإنسان. وتتلخص ميزته في استجابة ضعيفة للجسم غالبًا ما تتطور بسرعة.