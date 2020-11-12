عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. التحالف يدمر مسيرة حوثية استهدفت السعودية بعد الزورقين

الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365

نجحت دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الخميس، في تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.



واستأنفت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران نشاطها الإرهابي ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير زورقين مفخخين للانقلابيين جنوبي البحر الأحمر.

ومساء الأربعاء، رصدت قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقهما الانقلابيون من محافظة الحديدة.

وتتخذ المليشيا من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

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وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

والإثنين الماضي، أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة حوثية مفخخة بدون طيار أطلقت باتجاه السعودية.

وكانت هذه المسيرة الحوثية المفخخة هي الثانية التي أعلن التحالف، اعتراضها تدميرها، الإثنين الماضي.

وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.