عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي البحر الأحمر.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير الزروقين الحوثيين حيث شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية جنوبي البحر الأحمر.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وتابع المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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وبيّن أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

والإثنين الماضي، أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة حوثية مفخخة بدون طيار أطلقت باتجاه السعودية.

وكانت هذه المسيرة الحوثية المفخخة هي الثانية التي أعلن التحالف، اعتراضها تدميرها، الإثنين الماضي.

وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.