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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شراكة بين تربية مأرب وجمعية رعاية الطالب لتوفير 12 فصلا بمخيم السويداء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اليوم، عقد شراكة وتعاون مع جمعية رعاية الطالب الخيرية ومقرها حضرموت.
ويتضمن العقد تقديم الجمعية 12 فصلا بديلا لمخيم السويداء للنازحين شمال مدينة مأرب ضمن مشروع المدارس البديلة في مخيمات النزوح الذي تموله الجمعية الخيرية الكويتية في اليمن.
وخلال التوقيع من قبل مدير مكتب التربية الدكتور علي العباب وامين عام جمعية رعاية الطالب المهندس وسيم عمر ربيحان، اشار العباب الى اهمية هذه الفصول في توفير فرصة تعليمية للاطفال في مخيم السويداء الذي لاتوجد به أي منشاة تعليمية واطفاله محرومين من التعليم.. لافتا الى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع التربوي في استيعاب الطلاب النازحين من مختلف المحافظات وباعداد كبيرة جدا تفوق اضعاف القدرة الاستيعابية للمنشات التعليمية القائمة.
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