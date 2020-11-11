بن عديو يؤكد أن شبوة تسعى لتكون نموذج مصغر لليمن الكبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، ان السلطة المحلية تسعى لتكون شبوة نموذج مصغر لليمن الكبير وان تكون في مكانها الطبيعي الذي يليق بها كمحافظة مهمة وكبيرة وذات تاريخ عريق، واعطاء خلفية تاريخية وجغرافية شاملة عن المحافظة.. مشدداً على انحياز شبوة الى مشروع اليمن الاتحادي الجديد بقيادة فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

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وأستعرض محافظ شبوة خلال لقاءه اليوم الأربعاء، وفد الصحافة العالمية، المنجزات التي تحققت للمحافظة وخاصة في القطاع النفطي .. مشيراً إلى وجود خمسة عشر قطاع نفطي فيها منها اربعة قطاعات انتاجية وكذا استئناف العمل في قطاع العقلة من قبل شركة او ام في النمساوية.

ولفت بن عديو إلى امكانية تشغيل قطاعين اخرين في غضون الشهرين القادمين بالاضافة الى تشغيل منشاة بالحاف قريبا .. مؤكدا على التوجه لتعزيز هذه الموارد بتشغيل القطاعات النفطية الاخرى بالمحافظة واستكمال مشروع تجميع النفط من مأرب وشبوة وحضرموت الداخل وتصديره عبر ميناء النشيمة.

كما أستعرض بن عديو الخطوط العامة للتنمية المحلية في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والصحة و السكان والتربية والتربية والتعليم .. مثنياً على دور القطاع الخاص الذي اسهم في القبول بتنفيذ العديد من مشاريعها الاساسية وبالآجل .

حضر اللقاء الامين العام المحلي شبوة عبدربه هشله ووكيل وزارة الزراعة المهندس عمار العولقي، ووكيلا المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ، وسالم الاحمدي، والقيادات الامنية والادارية بالمحافظة .