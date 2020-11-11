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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش احتياجات مديرية غيل بن يمين بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، مع وجهاء بمديرية غيل بن يمين، الاحتياجات الأساسية للمديرية من مشاريع خدمية.
واستعرض الاجتماع، مشروع طريق الهجلة – غيل بن يمين، وسفلتة الشوارع الداخلية وتحسين منظومة الشبكة الكهربائية، ومعالجة الصعوبات في مجال الخدمات والارتقاء بالجوانب الصحية.
وأكد بن حبريش حرص السلطة المحلية، على إيلاء المشاريع التنموية في مديرية غيل بن يمين أهمية كبيرة، مشيدًا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الرسمية في المديرية والعمل في اتجاه تحسين الخدمات بما ينعكس إيجابا على الحياة العامة وتخفيف معاناة المواطنين.
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