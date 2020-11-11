شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش احتياجات مديرية غيل بن يمين بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، مع وجهاء بمديرية غيل بن يمين، الاحتياجات الأساسية للمديرية من مشاريع خدمية.

Advertisements واستعرض الاجتماع، مشروع طريق الهجلة – غيل بن يمين، وسفلتة الشوارع الداخلية وتحسين منظومة الشبكة الكهربائية، ومعالجة الصعوبات في مجال الخدمات والارتقاء بالجوانب الصحية. وأكد بن حبريش حرص السلطة المحلية، على إيلاء المشاريع التنموية في مديرية غيل بن يمين أهمية كبيرة، مشيدًا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الرسمية في المديرية والعمل في اتجاه تحسين الخدمات بما ينعكس إيجابا على الحياة العامة وتخفيف معاناة المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع يناقش احتياجات مديرية غيل بن يمين بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.