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دبي - ياسمين الشرقاوي - القبض على فتاة أثناء ممارسة “العادة السرية” خارج مطعم.. صورة

ألقت الشرطكة بولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على امرأة أثناء ممارستها فعلاً فاضحًا خارج أحد المتاجر.

وأوقفت فانيسا لي جونز بعد أن شوهدت عارية تمامًا خارج مطعم للدجاج في مدينة سان بطرسبرج. بتهمة ممارسة العادة السرية، بعد أسابيع قليلة فقط من ارتكاب نفس الجريمة.

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وكانت فانيسا لي جونز مجردة من ملابسها عندما شوهدت تمارس الفعل الفاضح من قبل المارة خارج المتجر.

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وقالت الشرطة، إنه لم يُظهر جونز ( 38 عامًا)، أي علامة على أنها في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. ولم يكن هناك دليل على وجود مشكلات في الصحة العقلية.

وشوهدت جونز أمام مطعم “بوبايز لويزيانا” خارج في الساعة 10 صباحًا عارية تمامًا. وشاهدها الضباط “تستمني أمام صندوق القمامة”، وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة.

كما وسبق أن ألقي القبض على جونز سابقًا في 30 سبتمبر. لممارسة العادة السرية خارج متجر 7-11 على بعد مسافة قصيرة من مكان ارتكاب جريمة اليوم.

وزُعم آنذاك أنها شوهدت في حوالي الساعة 11 صباحًا “تحك مهبلها باستمرار” خارج سوبر ماركت أمام طفل.

كما ولاحظ عم الطفل، جونز، التي كانت “تبتسم” في وقت الحادث الأول. و”سجل الحادث بالفيديو”، وعرض الأدلة على الضباط الذين اعتقلوها.

وظلت وراء القضبان حتى 28 أكتوبر. عندما أطلق سراحها بعد أن رفض المدعون متابعة قضية “العرض البذيء والفاسق