عبدالله صبري سفيرًا لليمن في سوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (62) لسنة 2020م بتعيين عبدالله علي صالح صبري سفيراً فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية.

بشار الى أن عـبدالله عــلي صبري يعد من الاعلاميين البارزين على الساحة اليمنية وقد تولى منصب رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين خلال الفترة 2016-2020م وعضو اللجنة الاستشارية الإعلامية للمجلس السياسي الأعلى.

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وقد حائز على جائزة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان للشباب 2002، عن دراسة بعنوان: حرية العقيدة في الثقافة الإسلامية

وتعرض للمحاكمة السياسية ست مرات بسبب أخبار ومقالات نشرت بصحيفتي الشورى وصوت الشورى الصادرتين عن حزب اتحاد القوى الشعبية.

عمل مدربا مع منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحربات والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للمرأة اليمنية للعام 2014 وعضو الفريق الإعلامي للوفد الوطني إلى مشاورات السلام اليمنية، الكويت، إبريل 2016