صنعاء: وفاة بطل يمني في رياضة "الكونغ فو" بحادث سير

توفي، أمس الثلاثاء، الكابتن زيد وازع، البطل اليمني في رياضة الكونغ فو، نتيجة حادث سير، بالعاصمة صنعاء.



وقال الإتحاد اليمني العام للكونغ فو، في بيان نعي إن النجم والبطل الأولمبي، "زيد علي وازع" لاعب المنتخب الوطني للكونغ فو، توفي إثر تعرضه لحادث مروري أودى بحياته".



وأوضح أن "البطل زيد كان مثلاً للرياضي الملتزم والمجتهد والإنسان الذي تميز بأخلاق عالية جعلت له مكانة في قلوب زملائه، وكان أحد الأبطال الذين حصدوا الكثير من الإنجازات".



وأحرز اللاعب وازع ميداليات ذهبية وبرونزية في عدة بطولات شارك فيها باسم اليمن، أبرزها (ذهبية) وزن52كجم في منافسات الساندا القتالية، كما توج بالمركز الأول في البطولة العربية السابعة للوشو (كونغ فو) في الأردن، إضافة إلى تحقيقه (برونزية) في وزن 48 كجم في منافسات دورة التضامن الإسلامي الثانية للكونغ فو التي أقيمت في إندونيسيا، و (برونزية) منافسات دورة ألعاب التضامن الاسلامي في أذربيجان عام 2017.

