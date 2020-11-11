وفاة طفل مختطف في سجون الحوثيين بصنعاء

توفي طفل مختطف في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء، بعد أشهر من اختطاف المليشيا له وإخفاءه قسرياً.



وقالت مصادر محلية إن الطفل "علي مرزوق سالم الجرادي" من أبناء منطقة خلقة بمديرية نهم شرق صنعاء، توفي في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، وفق ماذكر موقع أخبار مأرب.



وأكدت المصادر أن أسرة الطفل لم تتمكن من معرفة مصير ولدها الذي اختفى من حقل زراعي للأسرة بمنطقة خلقة بنهم في مايو الماضي، إلاّ بعد أن دعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، للحضور لاستلام جثته.



وفي الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة الوفيات في صفوف المختطفين في سجون الحوثي، بسبب التعذيب وفق تقارير حقوقية.



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