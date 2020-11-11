شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة الرش الضبابي بمديرية صيرة لمكافحة حمى الضنك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية اليوم حملة الرش الضبابي بمديرية صيرة بعدن، ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي تنفذه مؤسسة العون للتنمية بمختلف مديريات المحافظة على مدى خمسة أشهر.



وتهدف الحملة الى التقليل من حالات الإصابة بحمى الضنك من خلال القضاء على أماكن تواجد البعوض ونواقل الحميات وبؤر توالدها.

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