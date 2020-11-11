ما حقيقة توقف العام الدراسي الحالي في عدن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

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أكدت قيادة مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن , أن برامج العام الدراسي للعام الحالي , مستمرة وفي نطاق واسع وبحسب ما اقرته لجنة الطوارئ وتم التعميم به للمحافظات ، وتم من خلالها في عدن ترتيب الوضعية الملائمة للعام الدراسي الذي يمر من بين إجراءات احترازية تتعلق بجائحة كورونا.



وقال مدير إدارة الاعلام التربوي في مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن الاستاذ خالد هيثم، إن الشائعات المتداولة عن توقف الدراسة ما هي إلا حديث لا يستند إلى حقيقة وكله يمر من بوابة الإشاعات التي يراد به البلبلة وخلق حالة من الشتات بين الطلاب .

واختتم بالقول، إن قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن , تؤكد استمرارية الدراسة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021 م .. حسب التعميم المنزل ولا يوجد اي حديث آخر.