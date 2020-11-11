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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل تعز يشدد على اهمية تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الخليج 365 - تعز
بحث وكيل محافظة تعز عارف جامل ، مدراء المكاتب الخدمية بمديرية المظفر على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية ومنظومة متكاملة لتحسين النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وكيل المحافظة خلال تراسه ،اليوم، اجتماعاً لمديري المكاتب الخدمية بمديرية المظفر ، على اهمية تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية بما يساعد على توفير الموارد التي تمكن السلطة المحلية من تنفيذ المشاريع خاصة الطارئة وتلبية الإحتياجات الأساسية في المديرية .
وأكد الوكيل جامل ،على ضرورة أن تكون مديرية المظفر ، أنموذج يحتذى بها في العمل الإداري والإنضباط الوظيفي..مشدداً على ضرورة الإلتزام بالدوام الرسمي لجميع الموظفين دون إستثناء ، لما من شأنه تسهيل وتسريع معاملات المواطنين ، ومنع أي إختلالات مستقبلية.
من جانبه استعرض مدير عام مديرية المظفر سمير عبدالاله ،مستوى الاداء للمكاتب الخدمية والتحديات التي تواجههم ودورهم في تنمية الإيرادات وتقديم الخدمات للمواطنين.
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