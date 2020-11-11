وكيل تعز يشدد على اهمية تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365 - تعز

بحث وكيل محافظة تعز عارف جامل ، مدراء المكاتب الخدمية بمديرية المظفر على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية ومنظومة متكاملة لتحسين النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وشدد وكيل المحافظة خلال تراسه ،اليوم، اجتماعاً لمديري المكاتب الخدمية بمديرية المظفر ، على اهمية تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية بما يساعد على توفير الموارد التي تمكن السلطة المحلية من تنفيذ المشاريع خاصة الطارئة وتلبية الإحتياجات الأساسية في المديرية .

وأكد الوكيل جامل ،على ضرورة أن تكون مديرية المظفر ، أنموذج يحتذى بها في العمل الإداري والإنضباط الوظيفي..مشدداً على ضرورة الإلتزام بالدوام الرسمي لجميع الموظفين دون إستثناء ، لما من شأنه تسهيل وتسريع معاملات المواطنين ، ومنع أي إختلالات مستقبلية.

من جانبه استعرض مدير عام مديرية المظفر سمير عبدالاله ،مستوى الاداء للمكاتب الخدمية والتحديات التي تواجههم ودورهم في تنمية الإيرادات وتقديم الخدمات للمواطنين.