سفير اليمن يلتقي وزير العدل الموريتاني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

بحث سفير اليمن لدى موريتانيا، الدكتور سالم العرادة، مع وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها.



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وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في موريتانيا، والعمل المشترك مع وزارة العدل لحلحلة أي قضايا تخص اليمنيين والتعاون في مجال العدل والقضاء بين البلدين.

وفي اللقاء، استعرض السفير العرادة، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل إحلال السلام المستدام وفق المرجعيات الثلاث وما يقابلها من تعنت ومماطلة من قِبل المليشيات الحوثية الإنقلابية، المستمرة في انتهاكاتها ضد المدنيين الأبرياء وقصفها للمدن والاحياء السكنية بالمقذوفات والصواريخ الباليستية.

من جانبه أكد الوزير الموريتاني، على موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكذلك استعداد الوزارة للتعاون في كافة الجوانب والقضايا المشتركة.