شاب عدني يبدع في تصميم مجسم لمبنى برج الطيران اليمني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الخليج 365 - متابعات تمكن الطالب مشير بشير عبده الحزمي من تصميم مجسم لمبنى برج طيران اليمنية.

Advertisements وابدع الطالب الذي يدرس في الصف الاول ثانوي في فكرته، عبر إكمال مشروع مجسم لمبنى برج طيران اليمنية . وقام بتدعيم المجسم بإضاءة داخلية + إشارات مضيئه للطيران، وإضاءة خارجية على سطح واعمدة المبنى والسور المحيط بالمبنى. وخلال العمل قام الشاب بتدعيم مجسم مبنى الطيران بمجسم طائرة لطيران اليمنية جاعلا إياها تبدو وكأنها حقيقية. منطقة المرفقات

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