رداً على تصعيدها.. العميد سريع يوجه تحذيراً شديد اللهجة للسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ، اليوم الأربعاء، المنشآت ذات الطابع العسكري بالسعودية لأنها ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا.

وقال العميد سريع : رداً على استمرار العدوان الظالم والحصار الغاشم والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ على بلدنا فإن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة.

وحذر العميد سريع كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك إخواننا من أبناء الحجاز ونجد والمقيمين فيها في كافة المناطق بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري لأنها ستكون هدفاً مشروعاً من أهداف قواتنا العسكرية.

الجدير بالذكر أن قوى العدوان مستمرة في عدوانها وارتكاب المجازر الوحشية والحصار الجائر برا وبحرا وجوا.