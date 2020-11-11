العميد الحوثي للخائن العواضي : لا أسكن في منزلك ولا في منزل غيرك من الخونة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ابدى مدير مكتب وزير الداخلية العميد علي حسين الحوثي، استغرابه من الادعاءات الزائفة التي اطلقها أحد الخونة الفارين من وجه العدالة، والتي زعم فيها إستحواذه على مسكنه في العاصمة صنعاء.

ونفى ادعاءات الخائن المنافق المدعو ياسر العواضي الذي زعم فيها بانه يسكن في منزله في العاصمة صنعاء.

وأكد العميد الحوثي انه لا يسكن في منزل العواضي ولا في منزل غيره من الخونة، مبيناً أن الحارس القضائي هي الجهة المخولة لحجز املاك الخونة حسب القانون، لافتاً في الوقت ذاته الى أنه ليس ممن تستهويهم الفلل والزخارف والفرش الوثيرة.

وتأتي ادعاءات الخائن العواضي لتؤكد حالة الافلاس التي وصل اليها اعلام العدوان ومرتزقته الذين يحاولون تدوير أنفسهم والعودة من جديد الى الاضواء بغية ابتزاز دول العدوان .