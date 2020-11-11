رئيس الوزراء ينعي وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

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نعى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الحزن وعميق المواساة والألم وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالمواقف المشرفة في خدمة بلاده والأمة العربية والإسلامية.



وقدم رئيس الوزراء، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة، ومن خلاله الى قيادة وشعب البحرين وأسرة الفقيد خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.. مستذكرا ادواره المشرفة في خدمة العلاقات المشتركة بين اليمن والبحرين ومواقفه الاصيلة تجاه الشعب اليمني وقضاياه المصيرية، وكذا ما لعبه على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي.

وعبر رئيس الوزراء في برقية العزاء، عن أصدق التعازي والمواساة للأسرة المالكة وللشعب البحريني الشقيق، في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده ‏بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الصديقين والشهداء وأن يلهم أهله وذويه والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.