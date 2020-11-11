فرع الجهاز المركزي للإحصاء بوادي حضرموت يحتفل باليوم الوطني للإحصاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفل فرع الجهاز المركزي للإحصاء بوادي حضرموت والصحراء اليوم بسيئون باليوم الوطني للإحصاء الذي يصادف 11 من نوفمبر وتكريم المتقاعدين واسر المتوفين.



ونوه وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي باللفتة الطيبة من ادارة الجهاز لتكريم كوكبة افنت عمرها في تنفيذ مسوحات ميدانية وإحصاءات في ظل ظروف ما قبل ظهور التقنية ووسائل المواصلات الحديثة والتي كانت تأخذ فترات زمنية طويلة وجهود مكثفة لتنفيذها.. مشيرا الى أهمية الإحصاء في إعطاء مؤشرات تتيح للسلطات تقديم التدخل المناسب وفقا والاحتياجات المتضمن بتقارير الاحصاء والتعداد في كافة المجالات.

وأشاد التميمي بجهد جهاز الاحصاء بتريم في إصدار تقرير عن اوضاع النازحين بالمديرية والتي عكست تماشي عدد من الإدارات مع المتغيرات والظروف الحالية للبلد والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في تجاوز تلك الظروف والمتغيرات .

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بدوره استعرض مدير فرع جهاز الإحصاء هادي بن سلمان جهود فرع الجهاز منذ تأسيسه في مطلع السبعينات ومشاركته في عدد من المسوحات والإحصاء.

تخلل الحفل الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون الصحراء محمد الصيعري كلمة للمكرمين تطرق خلالها الموظف المتقاعد محفوظ برك باجيدة الى نماذج وقصص حياتهم مع النزولات الميدانية بمناطق وادي حضرموت والمعاناة التي واجهتهم خلال تنقلاتهم الى اطراف وارياف الوادي .

وفي ختام الحفل تم تكريم 13 من المتقاعدين واسر المتوفين من موظفي المكتب بدروع تذكارية نظير جهودهم في سنوات الخدمة بالمكتب .

وفي السياق ذاته نظم الجهاز ندوة بعنوان " دور الجهاز المركزي للإحصاء في توفير البيانات الإحصائية والمشكلات التي يواجهها " .

وتضمن المحور الأول علاقة التخطيط بالجهاز المركزي للإحصاء قدمه مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت والصحراء عبدالله نصر ، فيما تناول المحور الثاني التعريف بقانون الإحصاء رقم لسنة ، وتطرق مدير فرع الجهاز بمديرية حريضه جمعان خميس كشميم في المحور الثالث الى دور الاحصاء في التنمية الاقتصادية للبلاد ، والمحور الرابع عن المشكلات التي يواجهها الجهاز والتي تعيق مهامه والسلبيات المترتبة على ذلك قدمه مدير فرع الجهاز بمديرية تريم حسين برك بامقيشم .