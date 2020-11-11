توزيع اجهزة ومعدات لمراكز العزل في ست محافظات بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت مؤسسة التواصل لتنمية الانسانية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، توزيع أجهزة ومعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا للمراكز الصحية، الممول من الجمعية الكويتية للإغاثة.

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ويشمل توزيع 15 جهاز تنفس صناعي مع جميع ملحقاته وأسرة طبية واسطوانات اكسجين ومستلزمات السلامة الوقائية للطواقم الطبية.

واشاد وكيل قطاع وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي، بالجهود الإنسانية والدعم السخي التي تقدمها الجمعية الكويتية للإغاثة في مختلف المجالات والتدخلات لمساعدة وتخفيف معاناة الناس في كثير من الظروف.. موكداً بان الدعم المقدم يمثل رافداً كبيراً لرفع قدرات الخدمات الطبية في مراكز العزل لمكافحة كورونا في عدد من المستشفيات الحكومية.

فيما أوضح مدير مؤسسة التواصل رائد ابراهيم، إلى ًأن المشروع يستهدف 720 طاقم طبي، في محافظات عدن، لحج، حضرموت، مأرب، تعز، وشبوة.