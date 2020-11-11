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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الادعاء العسكري بمارب يوجه عدد من التهم للمدعو حسن ارلو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه الادعاء العسكري اليوم تهمة الدخول متنكرا الى الأراضي اليمنية للمدعو حسن ادريس ارلو، بقصد التجسس والتخريب والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني.
جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب برئاسة القاضي عقيل تاج الدين وبحضور المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم ٦ لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس ارلو، مشفوعا بقرار الاتهام.
وقدم محامو الادعاء عدد من المجني عليهم والذين تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وجميعهم وكلوا محامو الادعاء بتقديم الدعاوي الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.
واستمعت المحكمة للمجني عليهم ممن عذبوا في سجون ميليشيا الحوثي ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.
وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محامو لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.
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