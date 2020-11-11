الجيش الوطني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في جبهات نهم والمخدرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، خسائر بشرية ومادية بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات طيران تحالف دعم الشرعية في جبهات نهم شرقي محافظة صنعاء والمخدرة غربي مأرب.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للجيش الوطني، إن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية نصبوا كميناً محكماً لمجاميع من مليشيات الحوثي في جبهة المخدرة، وأسفر عن مصرع أكثر من 23 حوثياً وجرح آخرين.

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وفي جبهات نهم، خاض أبطال الجيش الوطني معارك ضارية ضد المليشيات الانقلابية وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعادات ومنها تدمير عربتين و3 أطقم بعتادها باتجاه جبال صلب.

وعلى وقع المعارك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في جبهة المخدرة وفي منطقة الجفرة ومفرق الجوف، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.