تشكيلي تونسي يُرَمِّم الآثار الإسلامية في بنزرت ويزخرفها بالمسند اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

بدأ الفنان التشكيلي التونسي سامي الغربي مشروعاً لترميم القباب والأضرحة الإسلامية، ثم القيام بالكتابة بخط المسند اليمني القديم.



وانطلقت الأعمال من زاوية "سيدي شلوف" بمنطقة جرزونة في ولاية بنزرت التونسية.

وقال الغربي، إن قيامه بهذا العمل جاء بعد وقت كبير من الدراسة والتمحيص والجهد، متمنياً أن يسير الفنانون العرب بشكل عام واليمنيون بصورة خاصة على هذا المنوال.

وأشار الغربي إلى افتخاره بنسبه الذي قال انه يعود إلى أصول يمنية، لافتاً إلى الدول التي أسسها اللخميون اليمنيون في ولاية بنزرت، مسقط رأس الفنان.

وأضاف: التبابعة وحمير كانوا سادة العالم في عصرهم، وقد ابتكروا ابجدية رائعة تتضمن 29 حرفاً تشمل حروف ال(ض، وال(ظ)، ونوعين من السين، وبرعوا في بناء السدود وتشييد القصور وناطحات السحاب، في حضارة جابت العالم.