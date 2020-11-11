مناشدات عاجلة لإعادة روح الحياة لميناء الشحر بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365 - الشحر

طالب ابناء مدينة الشحر بحضرموت والعاملين في الميناء من يهمة الامر من حكومة وسلطة محلية بالمحافظة والمديرية والتحالف العربي ومن يهمة الامر النظر بعين الاعتبار الى اعادة روح الحياة التجارية واعادة نشاط ميناء الشحر الشهير اسوة بغيرة بغيره من الموانئ اليمنية.



وطالب المناشدون التحالف العربي بتطبيق ذات الإجراءات المتبعة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة وتطبيقها عمليا على ميناء الشحر واستعادة نشاطه الحيوي وذلك من خلال تسهيل وسرعة دخول القوارب والسفن التجارية واعطائها تصاريح مستعجلة لافراغ حمولة بضائعها التجارية والسيارات.

وشكى ارباب الاعمال التجارية من المعاملة الغير محمودة والتعطيل في سرعة اجراءات الدخول للمينا واعطاء التصاريح التي تتطلب الانتظار لاكثر من اسبوع احيانا في ميناء الشحر بالذات مما يجعل التجار والمستثمرون يذهبون لميناء نشطون وافراغ حمولتهم بكل يسر بعيدا عن الاجراءات الروتينية المملة في الشحر.

واكد العاملين في الميناء ان المعاملات البطيئة جعلت العمل في الميناء يتوقف احيانا الامر الذي تضرر من ذلك الاجراء اكثر من الفين عامل فيه كانو يعيلون اسرهم ويعد مصدر دخلهم الوحيد والذي توارثه البعض عن ابائهم واجدادهم.

كما ان الحركة التجارية في مدينة الشحر تضررت بشكل مباشر حيث ظهر الركود الاقتصادي واضحا للعيان , حيث كانت المدينة تزدحم بالمواطنين من اهل المديرية والقادمين اليها من بقية المحافظات الاخرى الذي يتابعون اجراءات معاملاتهم التجارية عبر الميناء.

ويناشد اهالي المدينة والعاملين في الميناء من يهمة الامر العمل الجاد على اعادة روح الحياة التجارية وانعاشها في ميناء الشحر كونه يعد متنفس تجاري للعديد من اهالي المدينة والتجار من داخل وخارج الشحر.