قيادة الهيئة العسكرية الجنوبية العليا تكشف تفاصيل الخطة التصعيدية القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

عقدت القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام بهيئتيها القيادية والتنفيذية والسكرتارية العامة ورؤساء فروع الهيئة بالمحافظات والمديريات وقادة ونواب واركانات كتائب الصمود كتائب القادة الشهداء، اجتماعا استثنائياً الثلاثاء برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي قائد الاعتصام في المخيم الرئيسي للاعتصام.



وفي بداية الاجتماع كشف رئيس الهيئة العسكرية قائد الاعتصام التوجهات التصعيدية خلال فترة الاعتصام على مدى 4 أشهر ونيف وكذا التفاهمات الأخيرة بين الاستاذ احمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن والقيادة الميدانية للهيئة والاعتصام والعراقيل التي صنعتها حكومة الفساد وبنكها المركزي لإجهاض تلك التفاهمات عنوتاً، مصرين على استمرار المظالم الجائرة التي فرضتها على شعبنا الجنوبي وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن، و لأغراض رخيصة ، خلافاً للدستور والقوانين المعمول بها، منتهكين نواميس الحقوق الإنسانية.

وأوضح رئيس الهيئة تفاصيل خطة التصعيد التي اعدتها القيادة الميدانية للهيئة الاعتصام لمواجهة صلف ومماطلة واستهتار هذه الحكومة الساخرة و المستهترة بالحقوق المحتسبة والمكتسبة دستوراً وقانوناً، موضحاً الاتجاهات للتصعيد والأهداف المستهدفة والإمكانات والوسائل المنفذة لخطة التصعيد الوشيكة حيث أقر وصادق كافة المجتمعين عليها دون تحفظ أو اعتراض.

وخلال الاجتماع قام الأخ العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة رئيس لجنة التواصل والتنسيق بالشرح التفصيلي للجهود والنتائج لكافة الخطوات العملية المنفذة من قبل رئيس وأعضاء اللجنه مع كافة قادة الوحدات العسكرية والأمنية والذين أكدوا جميعهم من خلالها كل التجاوب والتفاعل والاسناد لكافة خطوات التصعيد التي تعتزم القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام الدعوة إليها .

وتنفيذاً لقرارات الاجتماع وبتكليف المجتمعين، سوف تقوم القيادة الميدانية للهيئة والاعتصام والتصعيد بإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والكفيلة بالتنفيذ.

وختاما سوف توجه لاحقاً الدعوة الرسمية للاحتشاد والمشاركة الفاعلة لتنفيذ خطة التصعيد لكافة القادة العسكريين والامنيين والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وكافة منتسبي قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة وكافة النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي، وكذا دعوة كافة وسائل الإعلام المختلفة.