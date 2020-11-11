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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة محافظة النفط بدون كهرباء لأكثر من 20 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تسبب نفاد مادة الديزل في خروج محطة كهرباء شبوة عن الخدمة منذ الأربعاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق وقرى محافظة شبوة.
وأكد مصدر محلي انقطاع التيار الكهربائي عن مديريات المحافظة منذ ثلاثة أيام، ويوصل الانقطاع لأكثر من 20 ساعة في عموم مديريات المحافظة، بما فيها العاصمة عتق.
وأوضح المصدر أن سبب انقطاع التيار الكهربائي نفاد مادة "الديزل" من مخزونات المحطة الرئيسية في مدينة عتق.
وأوضح مواطنون، أن معاناتهم تضاعفت بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لفترات طويلة وعطل أعمالهم.
واستنكر أبناء شبوة انقطاع الكهرباء عن محافظة النفط، معتبرين ذلك ناتجا عن سوء إدارة السلطات في المحافظة.
وحملت وسائل إعلام تابعة لسطة بن عديو، التحالف العربي بقيادة السعودية بعدم اعطاء تصريح دخول لناقلة نفط كهرباء شبوة في ميناء نشطون بالمهرة.
وتشهد الكهرباء إهمالا وتدهورا كبيرا في خدماتها، وينقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق وقرى شبوة بين كل فترة وأخرى لأسباب متعددة.
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