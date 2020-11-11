تدشين العمليات الجراحية في المخيم الجراحي الرابع للمسالك البولية بمحافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365 - شبوة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية بيحان بمحافظة شبوة الاستاذ أحمد صالح الطاهري بمعية القائم بأعمال مدير مكتب مؤسسة طيبة، حضرموت مختار بامعبد، إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستوجب اجراء العمليات، ضمن المخيم الجراحي الرابع للمسالك البولية بمستشفى الشهيد الدفيعه بمديرية بيحان.



حيث أعرب الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية بيحان باسم السلطة المحلية ، ومكتب الصحة بالمديرية عن شكره لمؤسستي صلة وطيبة للتنمية على هذه اللفتة الكريمة في إقامة المخيم ، واجراء العمليات الجراحية عبر كوادر صحية متخصصة وتوفير الادوية اللازمة للمستفيدين ، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي لهم ، خاصة مع استمرار الوضع الصحي المتردي و الذي تعانيه المديرية من نقص في الكادر الطبي.

من جانبه بيّن منسق المخيم الدكتور عبدالله عفيف أن هذه المرحلة هي الثالثة من مراحل المخيم وهي مرحلة اجراء العمليات الجراحية ، والتي من المقرر فيها اجراء اكثر من 50 عملية جراحية ما بين جراحة ، ومناظير للمسالك البولية حيث سيتم اجراء عمليات نوعيه وعمليات كبرى ..

الجدير ذكره أن هذا المخيم يعد المخيم الجراحي ( الخامس والتسعين ) والتي نفذتها مؤسسة طيبة للتنمية على مدى 25عاماً في مختلف محافظات الجمهورية.

وعبّرت الأسر المستفيدة من المخيم الطبي عن خالص شكرها وتقديرها لمؤسستي طيبة و#صلة ، على اقامة مثل هذه المخيمات الجراحية، مثمنين جهود المؤسستين ومكتب الصحة لأعمالهم الإنسانية التي تخدم أهالي المحافظة بشكل عام والمديرية بشكل خاص.