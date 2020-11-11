مسام يعلن إتلاف وتفجير 3450 لغماً وقذيفة غير منفجرة للحوثيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

نفذ المشروع السعودي "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عملية إتلاف وتفجير لـ3450 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة الجفينة بمحافظة مأرب.



وتعد عملية الإتلاف التي نفذها الفريق 11 مسام ثاني عملية إتلاف للفريق 11 خلال شهر، ليصل إجمالي عدد عمليات الإتلاف التي نفذها مشروع مسام في محافظة مأرب 22 عملية.

وذكر نائب قائد الفريق 11 المهندس "مطهر الحميدي"، في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن الألغام والقذائف التي تم إتلافها اليوم تم تجميعها من قبل فريقه من مزارع المواطنين ومناطق رعيهم وممرات طرقهم خلال الشهر الماضي.

وتمكنت فرق مسام الهندسية في محافظة مأرب من تأمين 80٪ من مساحة الأراضي والمناطق المشتبه زراعتها بالألغام، والتي تعتبر في مجملها مناطق حيوية، حيث أصبحت حالياً الغالبية منها مناطق إيواء تحتضن 130 مخيماً لآلاف النازحين من جميع المحافظات اليمنية الهاربين من بطش، المليشيا والرافضين لمشروعها الدموي، التي، أرادت أن تحكم به اليمن.

وسبق أن نفذ المشروع عمليات إتلاف وتفجير لكميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، في عدد من المناطق اليمنية من بينها مأرب والجوف والساحل الغربي.