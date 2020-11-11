شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في همدان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل اليوم الأربعاء، 11/تشرين الثاني/2020، أهدافا حوثية في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف للمليشيا في منطقة ضلاع بمديرية همدان شمالي المحافظة. وأكدت أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في سماء المديرية.

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