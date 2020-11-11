شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سما المصرى تنافس نانسي عجرم تجلس على طشت غسيل بملابس فاضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية سما المصرى ، مقطع فيديو على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام ، وهى جالسة امام “طشت” الغسيل فى مشهد يشبه مشهد الفنانة نانسي عجرم فى كليب اه ونص .

وظهرت سما ، كعادتها وهى ترتدى ملابس فاضحة تظهر أجزاء كبيرة وحساسة من جسمها

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