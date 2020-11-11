شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تورط مدرس في فيديو فاضح مع لورديانة داخل مدرسة مصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اهتزت مواقع التواصل الاجتماع في مصر، على وقع تداول فيديو فاضح داخل أحد الفصول بمدرسة في صعيد مصر، حيث ظهر المدرس وهو يشاهد فيديو رقص للراقصة البرازيلية “لورديانة”، على شاشة العرض داخل الفصل.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل على مواقع التواصل في مصر، بسبب تكرار مشاهدة مقاطع الراقصات في الفصول، إلا أنها هذه المرة كانت بحضور أحد المعلمين.

ونقلت صحف محلية، عن مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي بمحافظة قنا، راجح الطيب، قوله: إنه “بناء على توجيهات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تم إحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، ومدرس ومشرف الدور وطالبين للتحقيق، في واقعة فيديو رقص للراقصة لورديانا، داخل المدرسة”.

وأظهر مقطع الفيديو الذى تداوله مستخدمو فيس بوك على نطاق واسع، مُعلم ومعه طالبين يشاهدان رقصة الفنانة الاستعراضية البرازيلية “لورديانة”، وهو المقطع الذى تم تداوله وأحدث انتشارًا واسعا خلال على مواقع السوشيال ميديا.

ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل الذى كان يجلس على كرسى أثناء مشاهدة وصلة الرقص دون أن يبدى أى اعتراض على الواقعة، وظهر أثناء قيامه بالتعليق قائلاً: “دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر”.