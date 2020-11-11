شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ممثلة لبنانية شهيرة مارست العلاقة مع دونالد ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة اللبنانية الشهيرة، مايا خليفة، الجدل في وسائل الإعلام المختلقة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات هددت فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بنشر صور عارية له.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقع في ورطة كبيرة مع ممثلة الأفلام الإباحية وذلك بسبب قرار تريد أن يأخذه.

وصل الأمر مع ترامب لحد التهديد، حيث قامت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية مايا خليفة ، اليوم الأحد، بتهديده بنشر صور عارية له إذا لم يرفع حظر السفر الذي تم فرضه في عام 2019.

وهذا الحظر يقيد السفر إلى الولايات المتحدة من عدة دول، من شرق وشمال إفريقيا، وهو الأمر الذي يتسبب في ضيق لمايا خليفة.

وسخرت مايا في مقطع فيديو نشرته على إنستجرام وظهرت فيه وهي تقف بالقرب من البيت الأبيض وتسخر من ترامب ومن خسارته بالانتخابات.

وأشادت خليفة، بسكان واشنطن بسبب دعمهم للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتسائل البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول إقامة “ترامب” علاقة مع مايا خليفة قبل اعتزالها مجال الأفلام الإباحية، فيما قال آخرون أنه ربما عاشر إحدى زميلاتها في مجال أفلام البورنو، وهي تحتفظ له بصور حميمية.