شكرا لقرائتكم خبر عن دشنت صفحة بمحافظة مصرية .. شاهد فتاة تنشر فيديوهات فاضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأجل الحصول على الربح السريع، أنشأت فتاة ثلاثينية صفحة على تويتر، لجني الأرباح من راغبي المتعة الحرام.

وقامت الفتاة بنشر فيديوهات فاضحة على حسابها الجديد، حيث اعتادت في وقت سابق اصطياد زبائنها لممارسة الرذيلة ، مقابل العائد المادي.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قد رصدت حساب الفتاة التي نشرت عبارات تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبعد جمع المعلومات، تم تحديد القائمة على إدارة ذلك الحساب المشار إليه، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها في منزلها، وبحوزتها هاتف محمول خاص بها، محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التى تؤكد نشاطها و5 فيديوهات مخلة.

وأمام رجال الأمن أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وبدون تمييز.

وبحسب تحريات مباحث الآداب فإن المتهمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات في اصطياد زبائنها من على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتتفق معهم على أسعار ممارسة الرزيلة، كل حسب قدرته، حيث حددت 200 جنيه لزبائن محافظة الفيوم، بينما تأخد 500 جنيه من الزبائن خارج محافظتها.