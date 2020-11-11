شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو صادم من السعودية .. طفل يصرخ بألم خلال تعرّضه للتحرش داخل أحد المنازل وهكذا كانت النهاية!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل يصرخ إثر تعرضه للتحرش والتعنيف داخل أحد المنازل في مكة المكرمة.

ويظهر بالفيديو المتداول، طفلاً في أحد المنازل يصرخ بسبب الألم الذي يتعرض له، وكتب ملتقط الفيديو على المقطع. : “إلى من يهمه الأمر، جار السوء ماسك ولد برماوي صغير يفعل به الفاحشة. والولد ينجد ويصيح فجعني حسبي الله عليه ونعم الوكيل”.

كما ودشن ناشطون هاشتاغات #متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي و #انقذو_طفل_مكه، عبروا خلاله عن صدمتهم مما تعرض له الطفل، وتضارب الأقوال مابين تعرضه لتعنيف من والده، ومابين تعرضه لتحرش من قبل جاره، مطالبين بسرعةإنقاذه. وتشديد الأحكام ضد المتحرشين ليكونوا عبرةً لغيرهم.

كما وفي وقت لاحق، علق مركز بلاغات العنف الأسري على المقطع المتداول بتغريدة جاء فيها: “إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة ، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.