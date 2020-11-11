[ دعا إلى تدخل الحكومة فوراً.. إصلاح حضرموت: السلطات المحلية فشلت في توفير الخدمات للمواطنين ]

قال حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة حضرموت، إن السلطات المحلية بالمحافظة فشلت في توفير الخدمات للمواطنين، داعياً حكومة تصريف الأعمال بالتدخل الفوري، ورفع معاناة المواطنين في ساحل المحافظة.



وذكر أن السلطات بالمحافظة، فشلت في توفير الخدمات للمواطنين، بدليل ما وصلت إليه الخدمات بساحل حضرموت من تردي عام ومنظومة الكهرباء بشكل خاص، مقارنة بالوادي والمحافظات المجاورة .



وطالب الحزب في اجتماع مكتبه التنفيذي بالمكلا، الحكومة بوضع حلول عاجلة لمشكلة الكهرباء المتفاقمة ورفع معاناة المواطنين.



ودعا إصلاح حضرموت، إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعطلة منذ سنوات، للحد من التلاعب بالمال العام وتردي الأوضاع وغياب المشاريع الاستراتيجية .



وشدد على ضرورة كشف المبالغ المحصلة لخزينة المحافظة، من عائدات بيع النفط والجمارك والضرائب وميناء المكلا وغيرها من الموارد المالية والحديث عن مكان صرفها .



وتشهد مدن ساحل المحافظة انطفاءات متكررة للتيار الكهرباء تصل إلى 15 ساعة في اليوم، تقول السلطات هناك أن السبب يعود لشحة الوقود.

