تراند اليوم : إلهام شاهين: بسبب أحد أفلامي أعلن أمريكي إسلامه.. اسم الفيلم

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إلهام شاهين: بسبب أحد أفلامي أعلن أمريكي إسلامه.. اسم الفيلم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ١١ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً الخليج 365

قالت الفنانة إلهام شاهين، في حوار لها مع المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، إن مواطنا أمريكيا مسيحيا أعلن عن رغبته في اعتناق الإسلام بعد مشاهدته لفيلم "دانتيلا".

ودانتيلا .. هو فيلم مصري بطولة يسرا وإلهام شاهين ومحمود حميدة ومن إخراج إيناس الدغيدي وهو مقتبس من الفيلم الأمريكي "الشواطئ" بالإنجليزية : Beaches ) لـ آيرس راينر دارت.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

زوجة ماجد المصري تحرجه أمام الكاميرا بأحضان وقبل ساخنة.. فيديو

ريم عبدالله تستعرض جسمها بثوب رجالي وتعلق: مريح للغاية.. فيديو

أمير كرارة يكشف أكثر مسلسل ندم بسببه وعايز يمحيه بقنبلة.. فيديو

أرامكو تعلن عن أسعار البنزين الجديدة

بعد أيام من زواجها.. إتهام دُرة بالدعارة وعقوبات قد تصل الى السجن

وزارة الموارد السعودية: 5 مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفالة الجديد

مذيعة شهيرة تتعرض للتحرش والضرب في منطقة حساسة من قبل زميلها.. صورة

وكأنها لا ترتدي شيء.. فيديو أروى ببنطلون ضيق بلون البشرة يفتح النار عليها

أخبار متسارعة عن مرض عبلة كامل الخبيث!.. العائلة غاضبة للغاية

بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

إبنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف غريب لوالدتها قبل وفاتها.. كأنها حست!

زوجة امير كرارة ترقص بعفوية وجمال يخطف الأنظار.. فيديو

بصورة ساخنة.. ديانا حداد تستعرض رشاقتها في الجيم

تطورات مفاجئة عن حالة نشوى مصطفى.. طبيبها يكشف

بعد خطفها قلب أبو هشيمة.. هدى الأتربي تخلع حمالة الصدر وتكشف سبب ظهورها شبه عارية

وقالت شاهين إن الفيلم "يقدم الصداقة وعرضناه في شيكاغو بأمريكا ووجدت الحفاوة والاستقبال الرائع لإيناس وأفلامها وقام واحد من أمريكا وقال إنه عايز يدخل الإسلام بسبب الفيلم وإن دين الإسلام مبسط للحياة وإنه أحب فكرة الزواج من اثنيتن.

كما أعربت شاهين عن اعتزازها بمشاركتها في فيلمين للدغيدي هما "لحم رخيص" و"دنتيلا". وقالت قدمت أهم فيلمين في حياتي معها وهو لحم رخيص والذي قدمت فيه المسكوت عنه وقدمت الجواز وقدمت فيه التوعية ونصرت البنت فيه ورسالة عظيمة تدافع عن البنت الفقيرة في العالم وهو وسام على صدر إيناس".

