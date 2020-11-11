ترند اليوم : زوجة ماجد المصري تحرجه أمام الكاميرا بأحضان وقبل ساخنة.. فيديو

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة ماجد المصري تحرجه أمام الكاميرا بأحضان وقبل ساخنة.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ١١ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً (الخليج 365)

قامت الفنانة نسرين إمام بنشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي موقع انستجرام حيث ظهر في الفيديو الفنان ماجد المصري مع زوجته رانيا وهم يرقصان في إحدى الحفلات.

وظهر ماجد المصري برفقة زوجته، اليوم في مقطع فيديو، وهما يرقصان ويتبادلان القبلات والاحضان، على أغنية أماكن السهر لمواطنهما الفنان عمرو دياب، كما لاحظ الجمهور الحرج على وجه المصري وهو يشير لزوجته بيده عن وجود كاميرا تصوير.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو على نطاق واسع، واعتبروه نفي قاطع لما اشيع حول ارتباط النجم المصري والنجمة السورية، في مدينة العين السخنة مؤخراً.

View this post on Instagram #جوو_2_فن / #ماجد_المصري وزوجته يرقصان على أغنية #أماكن_السهر ل#عمرو_دياب #go2fan #magedelmasry #raniaabouelnasr لا تنسوا متابعة الصفحة للتعرف على كل جديد @go2fan A post shared by Go2fan (@go2fan) on Nov 8, 2020 at 8:16am PST

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري هو مسلسل الوجه الآخر الذي يتم عرضه في الوقت الحالي على قناة سي بي سي والمسلسل من إخراج سميح القاش ومن بطولة الفنانة نسرين طارفش والفنانة ندى موسى والفنانة هبة الأباصيري.

وأيضا مسلسل الوجه الآخر من بطولة الفنانة مادلين طبر والفنان عماد رشاد والفنانة كارولين عزمي والفنان مهند حسن والفنانة دنيا المصري والفنان أحمد خليل بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

كما تدور أحداث مسلسل الوج الأخر حول عدد كثير من القضايا المهمة حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة ومن ثم تتوالى الأحداث.

