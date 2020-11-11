ضبط مبالغ كبيرة من العملة غير القانونية في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز من ضبط أحد المتهمين بحيازة وترويج العملة غير القانونية.

وقال مصدر أمني أن قوات النجدة بمديرية التعزية في محافظة تعز ضبطت المدعو (ع. ي. ع) بتهمة حيازة وترويج العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشيراً الى العثور بحوزة المتهم على مبالغ كبيرة من تلك العملة اثناء محاولته العبور بسيارته من احدى النقاط الأمنية بالمحافظة.

وقد أحيل المتهم مع المضبوطات للإجراءات القانونية.

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