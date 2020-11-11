شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء السعودي يصدر بياناً هاماً حول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الوزراء السعودي يصدر بيانا هاما حول اليمن الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الخليج 365 جدد مجلس الوزراء السعودي، مساء لثلاثاء، إدانته واستنكاره لإطلاق جماعة الحوثيين طائرات دون طيار (مفخخة)، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد المجلس أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية بـ"استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وكثفت جماعة الحوثيين في الآونة الأخيرة هجماتها العسكرية باتجاه الأراضي السعودية عبر الطائرات المسيرة من دون طيار، في حين تسارع قيادة التحالف في كل مرة للإعلان عن إفشال تلك الهجمات وتدمير الطائرات المهاجمة.

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