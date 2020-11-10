شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يصدر قرار تعيين جديه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء قراراً جمهورياً غير معلن قضى بتعيين العميد منصورعبد الله ثوابة قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة.

وقضى القرار بترقية ثوابة إلى رتبة لواء وتعيينه كقائد للمنطقة خلفا للقائم بأعمال قائد المنطقة اللواء ناصر الذيباني رئيس العمليات الحربية في وزارة الدفاع.

"السيرة الذاتية"

العميد الركن/ منصور عبدالله ناجي ثوابه ، من مواليد برط العنان محافظة الجوف 1970م.

– حاصل على ماجستير علوم عسكريه الرياض٢٠١٧م، وبكالريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية ١٩٩٣م، كما شارك في دورات عسكرية مختلفة أهمها (دورة قاده كتائب – و دورة قادة الويه).

– تقلد العميد ثوابة للعديد من المناصب العسكرية آخرها مستشار وزير الدفاع، قائد اللواء48 مشاة، كما تدرج في السلم العسكري وتقلد (قائد بطارية اللواء ٣٩ مدرع – قائد قطاع خرز باب المندب – قائد كتيبة مشاة اللواء 105مشاة مران صعدة في الحرب الخامسة ضد الحوثيين – ركن استطلاع اللواء 105مشاة الملاحيظ – قائد قطاع غافرة الملاحيظ في الحرب السادسه ضد الحوثيين – ضابط ارتباط بين القوات السعودية واليمنية مركز جلاح الحرب السادسة – قائد سلاح الحدود في قطاع برط الجوف – ركن استطلاع المنطقة الخامسة حرض ميدى ضمن قوات التحالف قائد للواء ٨٢ في ميدي).

– حصل العميد ثوابة على عدد من الأوسمة أهمها (وسام جرحى الحرب من رئيس الجمهورية – شهادة تقديرية من رئيس الجمهورية – وسام الشجاعة من قيادة المنطقة العسكرية).