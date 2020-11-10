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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الخارجية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الألمانية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى بلادنا يان كراوسر، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتنسيق في المحافل الدولية.
واستعراض وكيل وزارة الخارجية، التطورات السياسية على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للوصول الى تسوية سياسية وسلام دائم مبني على المرجعيات الثلاث وانخراطها مع الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفتثس لتحقيق ذلك.
وتطرق ،بجاش الى قضية خزان النفط صافر واستمرار مليشيا الحوثي بالمماطلة وعدم السماح للفريق الفني الاممي بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه تمهيدا لتفريغه ومن ثم تفكيكه..منوها بأن سلوك مليشيا الحوثي في التعامل مع هذه الملف يهدد بحدوث كارثة بيئية ستكون لها تداعيات إنسانية واقتصادية وخيمة على اليمن والمنطقة.
ولفت وكيل وزارة الخارجية، الى استمرار عدوان مليشيا الحوثي على محافظة مأرب وارتكابها لأبشع الانتهاكات باستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية وزراعة الألغام والتسبب بتهجير ونزوح الالاف من المدنيين في ظل نقص حاد في الخدمات والبنى التحتية والاحتياجات المعيشية.
من جانبه أكد القائم باعمال السفارة الألمانية ، دعم بلاده للحل السلمي في اليمن وللجهود التي يبذلها المبعوث الاممي مارتن غريفتثس لتحقيق تسوية سياسية وانهاء معاناة الشعب اليمني.
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