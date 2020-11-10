شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ندوة توعوية بسيئون عن الحماية الاجتماعية للطفل والمرأة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أقامت مؤسسة نبض حضرموت للاستشارات والتنمية المستدامة ،اليوم، ندوة توعوية عن الحماية الاجتماعية للطفل والمرأة.

وتناولت الندوة معارف ومفاهيم الحماية الاجتماعية للطفل والمرأة ودور مكونات المجتمع في ترجمتها على أرض الواقع. وأشاد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، بإقامة الندوة التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل والمرأة..مؤكدا دعم السلطة المحلية للفعاليات التي المساندة لتمكين المرأة في مختلف المجالات.

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