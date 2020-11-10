محافظ المهرة يتفقد أوضاع المشاريع التنموية والمكاتب التنفيذية في مديرية حصوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، مبنى مستشفى حصوين الريفي بعد تأهيله بتمويل السلطة المحلية.



وقدم مدير المستشفى مشعجل العمودي، شرح حول مشروع التأهيل، الذي يساهم في تحسين الخدمات الصحية.

ووجه المحافظ السلطة المحلية ومكتب الصحة، بحصر الاحتياجات الصحية.

وكان المحافظ ترأس اجتماعا للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية حصوين، واطلع على أوضاعها واحتياجاتها الخدمية والأمنية.

كما تفقد محافظ المهرة، محطة كهرباء حصوين، موجها باعتماد واحد ميجا وات، للمحطة.

وكان المحافظ تفقد سير العمل في شرطة المديرية وسير العملية التعليمية في مدرسة وثانوية الملك سلمان في المديرية.

واطلع المحافظ على الأوضاع الأمنية بالمديرية والاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية، مشددا على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمديرية.